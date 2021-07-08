Жительница Нового Уренгоя, едва не убившая сожителя, отделалась условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в отношении местной жительницы. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, женщина признана виновной по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

- Преступление произошло 10 апреля. В тот день 32-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. Она нанесла мужчине несколько ударов ножом, три из которых - в область живота. Потерпевший смог дойти до соседей и попросить о помощи. Это спасло ему жизнь, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемая активно способствовала раскрытию преступления.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.