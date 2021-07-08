На Ямале ищут подрядчика, который возьмется за реконструкцию стеллы «66 параллель»

Фото: правительство ЯНАО

Этим летом в Салехарде запланирована реконструкция одной из главных достопримечательностей города - стелы «66 параллель». Как сообщили в региональном правительстве, сейчас объявлен конкурс на определение подрядной организации.

Отметим, что стела будет демонстрировать десять световых тематических сценариев с применением северных орнаментов, узоров, а также имитацией северного сияния. Среди выбранных тем: новогодняя тематика, освоение Севера, День Победы, 23 февраля, 8 марта, День России и День города Салехарда.

- Это место знаковое - оно встречает каждого, кто приезжает в Салехард. Оно напоминает об уникальной особенности нашего города - расположении прямо на широте Полярного круга. Поэтому стела станет настоящим ярким подарком, - прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

В перечень работ входит демонтаж существующей схемы подсветки, замена кабельной линии, изготовление и монтаж встраиваемого светового конструктива для ночной подсветки и полная замена гранитной облицовки основания. Также на территории будут установлены лавочки и урны, заменят фонарные столбы и проведут озеленение. Сейчас на стеле проводится побелка и частичная замена бордюров.