Жителей Ноябрьска встревожила зеленая вода в озере Ханто

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Жители Ноябрьска не на шутку встревожены состоянием оера Ханто. Первой тревогу забила местная жительница Елена, выложив фото водоема в паблике «Происшествия Ноябрьск», сообщает «МК Ямал».

- Утром прокатилась на Ханто. Мало того, что там рыба уже две недели вверх животами всплывает, так сегодня еще и вода зеленая! Почему все молчат? - вопрошает женщина.

На приложенных ноябрянкой фотографиях видно, что водоем действительно имеет болотный оттенок, а на берегу лежат погибшие рыбы.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

В комментариях к посту подписчики паблика списали «нездоровый» цвет водоема на его «цветение».

- Вода зеленеет под действием солнечных лучей, вырабатывается хлорофилл. Под действием солнца бактерии размножаются намного быстрее, следовательно, вода зеленеет, пояснил пользователь соцсети Самир.

Кстати, представители власти уже давали комментарий по поводу водоема, в частности, почему там умирает рыба. В администрации сообщили, что это связано с дефицитом кислорода и плохой экологической обстановкой у водоема.

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