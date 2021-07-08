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Происшествия8 июля 2021 11:09

Мошенники развели жительницу Лабытнанги на 1,2 млн. рублей, прикрываясь инвестициями

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мошенники развели жительницу Лабытнанги на 1,2 млн. рублей, прикрываясь инвестициями

Мошенники развели жительницу Лабытнанги на 1,2 млн. рублей, прикрываясь инвестициями

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнани обратилась местная жительница, лишившаяся крупной суммы денег. Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, у потерпевшей украли 1 миллион 200 тысяч рублей.

Все началось с того, что в начале мая женщина увидела в интернете рекламу про инвестирование. Решив попробовать себя в новой отрасли, горожанка зарегистрировалась на сайте, оставив свои персональные данные и номер телефона. Спустя две недели потерпевшей стали звонить якобы представители компании, которые согласились обучить женщину.

- Сначала они объяснили горожанке весь процесс инвестирования и его преимущества, а затем предложили связаться через «Скайп». Далее злоумышленники убедили женщину переводить на электронный кошелек различные суммы для дальнейшего дохода. В итоге горожанка целый месяц перечисляла деньги, а затем поняла, что ее обманули, - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.