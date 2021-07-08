Нефтяники «РН-Пурнефтегаза» организовали для детей Губкинского нескучные каникулы

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Ежегодно молодые специалисты «РН-Пурнефтегаза» при финансовой помощи профсоюзной организации проводят в летнее время различные мероприятия для детей Губкинского, особое внимание уделяется воспитанникам социального центра «Елена», который посещают ребятишки с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В День семьи, любви и верности нефтяники организовали развлекательную программу для участников городского проекта «Дети двора». Нефтяники рассказали ребятам об истории праздника, а также провели мастер-класс по изготовлению его символа – ромашки из воздушных шаров. В интерактивной игре детям предложили порассуждать на тему «Как построить счастливую семью?» и разместить свои ответы на красочном баннере с изображением многодетного семейства. Все были единодушны в определении семейных ценностей – это любовь, доверие, поддержка друг друга и рождение детей. В конце мероприятия нефтяники провели для участников проекта фотосессию с ромашками.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

До конца лета молодые специалисты «РН-Пурнефтегаза» организуют для детей города конкурс песочных замков, а также просмотр мультфильмов в кинотеатре.