В Салехарде несколько месяцев не могут починить баскетбольное кольцо

Фото: паблик «Подслушано в Салехарде»

В областной столице несколько месяцев не могут починить баскетбольное кольцо. Об этом рассказал местный житель в городском паблике «Подслушано в Салехарде».

Также молодой человек уточнил, что уже пробовал решить проблему своими силами, но безуспешно.

- Баскетбольная площадка у Лебединого озера. Кольцо сломано около двух месяцев. Заявку в управляющую компанию подали месяц назад. Приехал представитель компании, сфотографировал и уехал. Кольцо по сей день не заменили. Пост пишу с целью привлечения внимания, - написал возущенный горожанин.

Надо отметить, что публикация возымела эффект. В скором времени на нее отреагировали местные власти, пообещав исправить ситуацию.

- Здравствуйте. Благодарим Вас за сообщение. Информация доведена до подрядчика. В ближайшее время баскетбольное кольцо отремонтируют, - сообщили представители администрации.