В Новом Уренгое оштрафовали дорожную организацию за отсутствие разметки Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое оштрафовали МКУ «Управление муниципального хозяйства» за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, сообщила прокуратура ЯНАО. Все началось с проверки, которую организовало ведомство из-за аварии на пешеходном переходе - машина сбила ребенка.

- При осмотре места происшествия были выявлены недостатки в состоянии автомобильной дороги, которые сопутствовали совершению ДТП: на указанном участке отсутствовала горизонтальная разметка, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим руководителю учреждения было внесено представление. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

На данный момент нарушения устранены, а два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, одному из них назначен штраф в 20 тысяч рублей.