В Лабытнанги 15 выпускников получили золотые медали

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги сразу 15 выпускников получили медали «За особые успехи в учении», сообщила глава города Марина Трескова.

По ее словам, все ребята заслуженно получили эту награду, поскольку упорно трудились на протяжении всех школьных лет.

- Уверена, у нас будет еще немало поводов гордиться нашими выпускниками. Они эрудированны, по-хорошему амбициозные и умеют добиваться поставленных целей. От всей души поздравляю родителей ребят. Знаю, что чувство гордости за ребенка, радость его триумфа не передать словами. Благодарю педагогов, которые привели ребят к успеху, - добавила градоначальница.