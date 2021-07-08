В Тарко-Сале ремонтируют теплотрассы и промывают трубопроводы в домах Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале продолжается подготовка к зиме. По словам главы города Антона Колодина, сейчас идет активный ремонт аварийных участков теплосети.

Чтобы лучше контролировать ситуацию, он встретился с представителями подрядных организаций, а также руководителями надзорных и правоохранительных органов. Акцент обсуждения был сделан на своевременном выполнении запланированных работ.

Наряду с этим управляющие компаниями проводят гидравлические испытания внутридомовых сетей и промывку трубопроводов. При выявлении порывов сразу ведется работа по их устранению.

Кроме того, специалисты профильных служб администрации района уже обследовали 640 многоквартирных домов, на контроле - утепление бойлерных и внутридомовых сетей.

- Контроль за выполнением работ ответственными службами осуществляется ежедневно, - подчеркнул Антон Колодин.