В Шурышкарском районе открылся детский этнографический лагерь

В Шурышкарском районе открылся детский этнографический лагерь «Кедровый остров». Он расположен в деревне Ханты-Мужи, сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

Семь дней ребята из Мужей, Салехарда и Приуральского района будут знакомиться с культурой и традициями народа ханты. Сейчас они поделились на два отряда и соревнуются в зарабатывании «кедриков» - местной валюты, которую вручают за успешное выполнение заданий.

Каждый день в лагере будет посвящен своей теме: день леса, реки, охоты и легенд. Наряду с теорией есть и специальные занятия: девочки посещают мастер-классы по работе с сукном и изготовлению оберегов из бересты, а мальчики занимаются обработкой дерева.

Отметим, что при организации были учтены все требования Роспотребнадзора. Взрослые предоставили отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а дети - справку о здоровье из поликлиники.