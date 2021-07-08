Коронавирус на Ямале. Последние новости на 8 июля 2021 года: проверка общественного транспорта

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, а вместе с ней и соблюдение специальных мер, которые позволят сдержать болезнь. Помимо массовой вакцинации, которая проходит во всем регионе, идет строгий контроль за общественным транспортом.

Так, в Новом Уренгое и.о. директора городского МУПАТ проверил соблюдение антиковидных мер в автобусах. По его словам, пассажиры в целом соблюдают масочный режим. А те, у кого нет средства индивидуальной защиты, могут обратиться к водителю или кондуктору и получить маску. Они имеются во всех автобусах.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 103 человека, из них десять - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 40 729 жителей. Госпитализированы с пневмонией и коронавирусом 487 ямальцев, 50 находятся в тяжелом состоянии, 22 - на аппаратах ИВЛ, 0 - скончались.

В России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 140 041 летальный исход, выздоровели 5 121 919 человек.