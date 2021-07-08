Погода на Ямале на 8 июля: тепло и солнечно

Погода на Ямале на 8 июля

В четверг, 8 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +25, ночью +20. Ветер 1-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +21, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.

Надым: ясно. Днем +19, ночью +9. Ветер 4-9 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +18, ночью +10. Ветер 7-12 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +19, ночью +9. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +19, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +25, ночью +20. Ветер 1-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +20, ночью +10. Ветер 6-11 м/с.