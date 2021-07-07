В Лабытнанги осудят компанию мужчин, избивших полицейского Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить двух местных жителей, напавших на полицейского. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, они обвиняются по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

- Происшествие случилось в ночь на 30 мая. Тогда в отделение обратилась женщина, сообщившая о краже сотового телефона. Также потерпевшая сразу указала на подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, с которыми она справляла застолье в доме по ул. Автострадная, - добавили в ведомстве.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции сразу обнаружили подозреваемых, которых попросили проехать в отделение для разбирательства. Однако мужчины ответили агрессивным отказом и нанесли несколько ударов одному из стражей порядка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.