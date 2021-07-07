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Здоровье7 июля 2021 14:36

В Новом Уренгое и.о. директора городского МУПАТ проверил соблюдение антиковидных мер в автобусах

Нарушений не обнаружено
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжают следить за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте. Как сообщили в городской администрации, и.о. директора городского МУПАТ Игорь Косухин решил лично проверить, как обстоят ситации в автобусах.

По его словам, пассажиры в целом соблюдают масочный режим. А те, у кого нет средства индивидуальной защиты, могут обратиться к водителю или кондуктору и получить маску. Они имеются во всех автобусах.

- После каждого рейса на конечной остановке проводится дезинфекция транспорта специальным дезинфицирующим раствором. Средство абсолютно безопасно для пассажиров, - отметил руководитель предприятия.