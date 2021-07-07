В Тарко-Сале будут судить работника предприятия, по вине которого погиб молодой парень Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале будут судить работника коммерческой организации, по вине которого погиб 25-летний парень. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он обвиняется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Установлено, что 6 мая обвиняемый находился на своем рабочем месте - кустовой площадке ГП-2 (в 51 километре от Нового Уренгоя), где проводились работы по демонтажу кабеля со стен буровой установки. Обвиняемый, являясь ответственным за данную работу, допустил к ней электромонтера, который оказался в опасной зоне незакрепленных металлических стеновых панелей буровой установки. От сильного порыва ветра панели упали, придавив рабочего. От скончался на месте происшествия от полученных повреждений, - добавили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и активно способствовал в раскрытии преступления. Сейчас он ожидает судебного заседания.