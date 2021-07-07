Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 июля 2021 года увеличилось на 103 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 103 человека. С начала периода количество заболевших достигло 40 729.

Из общего числа болеющих 487 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 435 человек.

Также за сутки выявлено дсять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 325. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 93 заражения COVID-19, за весь период - 34 404.

Выздоровели за последние сутки 59 человек, с начала пандемии - 39 025.

За последние сутки в России выявлено 23 962 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 938 (12,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 682 634 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 067 человек, с начала пандемии - 5 121 919. Также за сутки зафиксировано 725 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек.