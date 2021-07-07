Фото: правительство ЯНАО

Теперь губкинские малыши могут пройти ультразвуковое исследование на новом портативном аппарате Mindray M7. Как отмечают специалисты городской больницы, у новой техники широкая область применения: исследования органов брюшной полости, сосудов, эхокардиография и многое другое.

- Главное преимущество аппарата - мобильность. У медиков появилась возможность быстро и качественно проводить выездные профилактические исследования. Например, медицинские осмотры в образовательных учреждениях, - отметили в правительстве региона.

В комплектации аппарата - высокоточный датчик, специализированный для новорожденных и детей раннего возраста. Он улучшает визуализацию, а значит и диагностические возможности.

- Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» мы планомерно обновляем оборудование в медицинских организациях округа. Новые медицинские аппараты позволяют повысить точность диагностики и эффективность лечения. А мобильное оборудование делает медицинскую помощь более доступной для населения, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

До конца года новые аппараты ультразвуковой диагностики для детей поступят в Аксарковскую, Красноселькупскую и Яр-Салинскую районные больницы, а также городскую больницу Муравленко.