В Пуровском районе оштрафовали строительную компанию, которая дала взятку за победу в аукционе Фото: Вера Зенина

Пуровская прокуратура обнаружила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Ямалремонт». По сообщению ведомства, компания хотела обеспечить себе победу в электронном аукционе.

- Установлено, что генеральный директор фирмы передал высокопоставленным должностным лицам администрации п. Пурпе, а также ведущему инженеру по дорожной деятельности 300 тысяч рублей, чтобы обеспечить себе победу в электронном аукционе, - рассказали в окружной прокуратуре.

За победу фирма должна была заключить с администрацией поселка муниципальный контракт по нанесению дорожной разметки. Кроме того, организация получила бы поддержку при его исполнении и приемке выполненных работ.

В итоге в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения компании назначен штраф в размере 500 тысяч рублей с конфискацией предмета взятки в размере 300 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района.