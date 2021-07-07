Заключенный из Адыгеи обманул губкинского таксиста, выманив у него деньги якобы на подарок прокурору Фото: Вера Зенина

Заключенный из Адыгеи обманул губкинского таксиста, выманив у него деньги якобы на подарок прокурору. Как рассказали в региональной прокуратуре, пострадавший лишился более 14 тысяч рублей.

- Установлен, что заключенный позвонил в службу заказов такси «Максим» и, представившись сотрудником полиции, попросил оператора направить к зданию полиции таксиста, который должен доставить бутылку коньяка, за что обещал заплатить чаевые в размере 1 тысячи рублей, - сообщили в ведомстве.

Когда заказ был оформлен, преступник напрямую связался с таксистом и пояснил, что якобы является сотрудником полиции, а коньяк ему нужен для прокурора города, который сегодня отмечает день рождения.

- Воспользовавшись доверчивостью водителя такси, злоумышленник убедил его перевести 14,5 тысяч рублей на счет мобильного номера якобы для подарка прокурору. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды.

За проделанную аферу преступник получил еще восемь месяцев лишения свободы в дополнение к предыдущему сроку. В итоге мужчина «заработал» 10 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.