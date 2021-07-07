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Недвижимость7 июля 2021 7:06

В отдаленном поселении Надымского района появится спортивно-игровая площадка

Ее строят в поселке Приозерный
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромского в соцсетях

Фото: личная страница Дмитрия Жаромского в соцсетях

В поселке Приозерный Надымского района кипит работа по строительству спортивно-игровой площадки. Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, основные работы уже завершены.

- Проектом предусмотрены карусель, качели, спортивные тренажеры и бесшовное покрытие из резиновой крошки. Кроме того, будут установлены беседка со скамейками, наружное освещение, урны и построена автомобильная парковка. Также облагородят территорию: обустроят газоны и высадят деревья, - сообщил Дмитрий Жаромских.

Добавим, что объект возводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».