В отдаленном поселении Надымского района появится спортивно-игровая площадка

Фото: личная страница Дмитрия Жаромского в соцсетях

В поселке Приозерный Надымского района кипит работа по строительству спортивно-игровой площадки. Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, основные работы уже завершены.

- Проектом предусмотрены карусель, качели, спортивные тренажеры и бесшовное покрытие из резиновой крошки. Кроме того, будут установлены беседка со скамейками, наружное освещение, урны и построена автомобильная парковка. Также облагородят территорию: обустроят газоны и высадят деревья, - сообщил Дмитрий Жаромских.

Добавим, что объект возводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».