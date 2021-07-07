В Муравленко пострадал водитель иномарки, улетевшей в кювет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария случилась 6 июля в районе ул. Дружбы Народов, д. 66 города Муравленко, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

- Около часа ночи произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai». Водитель не смог справиться с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате он получил травмы и был госпитализирован в больницу, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось девять аварий, а с начала года - 2 539, в которых 12 человек погибли и 144 получили травмы, в том числе 12 детей.