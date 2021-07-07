«Ямальская рапсодия»: северян приглашают поучаствовать в конкурсе эстрадного вокала

Фото: департамент культуры ЯНАО

Ямальцев приглашают принять участие в окружной конкурс эстрадного вокала «Ямальская рапсодия», приуроченного к Году талантов. Как сообщили в региональном департаменте культуры, основное отличие «Ямальской рапсодии» от уже проводимых конкурсов в том, что принять участие могут исполнители, не имеющие профильного вокального образования.

- Среди дополнительных условий - конкурсанты должны быть старше 18 лет и проживать на территории автономного округа, - добавили в ведомстве.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Эстрадный вокал (соло)» и «Эстрадный вокал (коллективы до восьми человек)». Участников будут оценивать по артистизму и эмоциональности, сценической культуре и уровню мастерства, где основными показателями являются чистота интонаций, качество звучания, дикция и вокальная техника.

Конкурс проводится в два этапа. Первый проходит в онлайн формате до 1 ноября 2021 года. А второй представляет Гала-концерт - в нем участвуют победит первого этапа. Отличившихся ждут денежные призы, а обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей.

Подать заявку можно на информационном портале «Культура Ямала» в разделе «Сервисы онлайн».