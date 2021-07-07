Фото: администрация Пуровского района

Губкинская и пуровская молодежь будут развивать новые проекты. Накануне главы этих муниципалитетов Андрей Гаранин и Антон Колодин подписали соглашение о сотрудничестве на встрече с участием активистов молодежного движения. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

- Инициатором развития партнерства выступил куратор молодежного совета при главе Пуровского района и замруководителя районного молодежного центра Денис Ващенко. Он рассказал коллегам из Губкинского о работе совета и презентовал лучшие практики пуровчан в сфере экологии и спорта, - сообщили районные власти.

Эффект синергии союза можно будет оценить уже этой осенью - пуровская и губкинская молодежь вместе организуют фестиваль «Время первых».

По словам Дениса Ващенко, данное партнерство поможет привлечь все больше сверстников в развитие самых разных сфер жизни муниципалитетов. И в дальнейшем к союзу губкинцев и пуровчан, возможно, присоединятся и другие ямальцы.