Коронавирус на Ямале. Последние новости на 7 июля 2021 года: возобновилась вакцинации в Новом Уренгое

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, а вместе с ней и вакцинация населения. С каждым днем прививка от COVID-19 становится все востребованней, поэтому в пунктах вакцинации часто скапливаются очереди, а заветного первого компонента хватает не всем. Так случилось в Новом Уренгое. На днях в регион поступила новая партия вакцины Спутник V -16 800 доз, из которых 3 800 отправили в газовую столицу. Препарат уже распределен между прививочными пунктами и предназначена для тех, кто заранее записался на вакцинацию.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 98 человек, из них тринадцать - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 40 626 жителей. Госпитализированы с пневмонией и коронавирусом 487 ямальцев, 47 находятся в тяжелом состоянии, 16 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 435 человек.

В России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека.