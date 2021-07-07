Погода на Ямале на 7 июля: местами дожди

Погода на Ямале на 7 июля Фото: Вера Зенина

В среду, 7 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +21, ночью +16. Ветер 6-12 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +17, ночью +13. Ветер 4-12 м/с.

Надым: облачно, утром и вечером - дождь. Днем +19, ночью +13. Ветер 3-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +18, ночью +13. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +10. Ветер 4-10 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно. Днем +19, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +20, ночью +16. Ветер 6-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +16, ночью +13. Ветер 5-9 м/с.