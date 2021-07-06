В Тазовском районе будут судить воспитанника школы-интерната, который набросился на полицейского Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском завершилось расследование уголовного дела с участием 18-летнего воспитанника «Гыданской школы-интерната им. Н.И. Яптунай». Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, парень обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

- Происшествие случилось 7 мая около 22:00. В тот вечер молодой человек изрядно перебрал с алкоголем, из-за чего пришлось вызвать участкового. Однако парню это не понравилось, и он набросился на представителя власти, - добавили в ведомстве.

В итоге тазовчанину удалось ударить сотрудника рукой по голове, что является преступлением. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.