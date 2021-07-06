Новоуренгоц, надругавшийся над сестрой жены, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили 27-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и угрозе убийством. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, жертвой злоумышленника стала сестра его жены.

- Преступление произошло в ночь на 17 февраля в квартире дома по проспекту Мира. В тот вечер мужчина пришел к потерпевшей в гости, а затем, применив физическое насилие и угрожая убийством, надругался, - добавили в ведомстве.

За свое преступление новоуренгоец отправится в колонию общего режима на пять лет.

Напоминаем, что еще одно похожий случай произошел в Надыме в декабре 2020 года. Местный житель пригласил в гости подругу, с которой недавно познакомился в соцсетях. Не подозревая о истинных планах мужчина, девушка приняла приглашения, а заткм была избита и изнасилована.

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