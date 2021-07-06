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Общество6 июля 2021 15:23

Для жителей Ямала заработала «горячая линия» по туристическим услугам

Звонить можно до 16 июля
Марина Прохорова
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Для жителей Ямала заработала «горячая линия» по туристическим услугам

Для жителей Ямала заработала «горячая линия» по туристическим услугам

Фото: Ольга Крыльцова

Для жителей Ямала заработала «горячая линия», по котором можно проконсультироваться о видах туристических услуг и эпидобстановке за рубежом. По сообщению регионального управлении Роспотребнадзора, звонить можно до 16 июля.

- По телефону «горячей линии» можно получить консультации специалистов об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также узнать свои права при получении туристических услуг, - рассказали в ведомстве.

Звонить можно по номерам:

8 (34922) 4-02-43 - в рабочие дни с 10:00 до 17:00;

8 (800) 100 03 12 - в выходные и праздничные дни.