Для жителей Ямала заработала «горячая линия» по туристическим услугам Фото: Ольга Крыльцова

Для жителей Ямала заработала «горячая линия», по котором можно проконсультироваться о видах туристических услуг и эпидобстановке за рубежом. По сообщению регионального управлении Роспотребнадзора, звонить можно до 16 июля.

- По телефону «горячей линии» можно получить консультации специалистов об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также узнать свои права при получении туристических услуг, - рассказали в ведомстве.

Звонить можно по номерам:

8 (34922) 4-02-43 - в рабочие дни с 10:00 до 17:00;

8 (800) 100 03 12 - в выходные и праздничные дни.