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Общество6 июля 2021 14:33

Салехардский суд обязал администрацию взять на себя ответственность за 24 бесхозные автодороги

Мэрия игнорировала эти участки на протяжении девяти лет
Марина Прохорова
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Салехардский суд обязал администрацию взять на себя ответственность за 24 бесхозные автодороги

Салехардский суд обязал администрацию взять на себя ответственность за 24 бесхозные автодороги

Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский суд обязал местную администрацию взять на себя ответственность за 24 автодороги. Как сообщили в городской прокуратуре, мэрия игнорировала эти участки на протяжении девяти лет, считая их бесхозными.

- Установлено, что с 2012 года на территории Салехарда имеются 24 бесхозяйные автодороги. При этом местная администрация не принимала никаких мер, чтобы поставить дороги на учет, и не оформляло права на недвижимое имущество, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурором внес главе города представление, которое осталось без внимания. После этого последовало обращение в суд, в ходе которого гособвинитель требовал от администрации оформить право собственности на объекты.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения контролируется надзорным ведомством.