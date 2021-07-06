Салехардский суд обязал администрацию взять на себя ответственность за 24 бесхозные автодороги Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский суд обязал местную администрацию взять на себя ответственность за 24 автодороги. Как сообщили в городской прокуратуре, мэрия игнорировала эти участки на протяжении девяти лет, считая их бесхозными.

- Установлено, что с 2012 года на территории Салехарда имеются 24 бесхозяйные автодороги. При этом местная администрация не принимала никаких мер, чтобы поставить дороги на учет, и не оформляло права на недвижимое имущество, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурором внес главе города представление, которое осталось без внимания. После этого последовало обращение в суд, в ходе которого гособвинитель требовал от администрации оформить право собственности на объекты.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения контролируется надзорным ведомством.