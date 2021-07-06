Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе началась заготовка дров на предстоящую зиму, сообщили в администрации.

- Первая партия древесного топлива объемом 570 кубических метров уже прибыла в Мыс Каменный. Здесь дрова будут храниться до зимы. С наступлением холодов и становлением зимников их развезут оленеводам, - сообщили власти.

Сами дрова полностью соответствуют заявленным требованиям. Кроме того, были учтены пожелания, высказанные тундровиками: в поставленной партии нет осины, которая плохо горит и дает мало тепла.

В ближайшее время ожидается поставка дров в южные поселки района: Яр-Сале, Панаевск и Салемал. А до конца июля топливо прибудет и на север полуострова.

Общий объем приобретенных дров составляет 4 600 кубометров - это на 739 кубометров больше, чем в прошлом году. Также отметим, что дрова в этот раз меньше диаметром - в среднем 22 сантиметра. Это позволит легче их распиливать и транспортировать.