Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

В Приуральском районе будут развивать агропромышленный комплекс и туризм. Об этом сообщил глава региона в ходе своего визита в поселки Белоярский и Аксарка. Вместе с главой района Иваном Сакалом он посетил главные стройки, ознакомился с тем, как продвигается ремонт социальных объектов и благоустройство, а также осмотрел школы, детские сады и больницы.

- Приуралье - обладает огромным туристическим потенциалом, на это в ближайшие годы будет сделан отдельный акцент. Еще одно направление - это развитие агропромышленного комплекса. Здесь уже есть высокие результаты, показатели основного предприятия района растут практически кратно. В этом году будет запущен еще один цех в Харпе, который станет выпускать конечную продукцию оленеводства, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Также он отметил, что в Белоярском все самые важные соцобъекты находятся в капитальном исполнении. Это позволяет сосредоточиться на нехватке оборудования внутри учреждений. Так, в больницу закупили современные диагностические комплекса, а в школе обновят кабинеты технологии.

Кроме того, губернатор остался доволен темпами строительства жилья в поселках.

- Сразу три дома готовятся к сдаче в Белоярске - в них переедут 48 семей из аварийного жилья. В Аксарке заканчивают дом на 84 квартиры. Большая часть - под переселение, - добавил Дмитрий Артюхов.