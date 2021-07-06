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Общество6 июля 2021 12:27

Организация из Нового Уренгоя скрыло от налоговиков более шести миллионов

При это задолженность фирмы составляет 18 миллионов
Марина Прохорова
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Организация Нового Уренгоя скрыло от налоговиков более шести миллионов

Организация Нового Уренгоя скрыло от налоговиков более шести миллионов

Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое расследуют уголовное дело в отношении коммерческой организации. Как рассказали в СУ СКР Россия по ЯНАО, руководство фирмы скрыло деньги, которые должны были пойти на оплату налогов.

- По данным следствия, в 2020 году налоговый долг компании составил 18 миллионов рублей, однако выплачивать его руководство не торопилось. Вместо этого оно скрыло от налоговой службы шесть миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, - добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.