Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 июля 2021 года увеличилось на 98 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 98 человек. С начала периода количество заболевших достигло 40 626.

Из общего числа болеющих 487 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 16 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 435 человек.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 315. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 85 заражения COVID-19, за весь период - 34 311.

Выздоровел за последние сутки 51 человек, с начала пандемии - 38 966.

За последние сутки в России выявлено 23 378 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 817 (12,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 658 672 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 411 человек, с начала пандемии - 5 101 852. Также за сутки зафиксировано 737 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 139 316 человек.