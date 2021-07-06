В Муравленко детсадовцы сами выращивают овощи для своего стола

Фото: администрация Муравленко

В муравленковских детсадах успешно реализуется исследовательский проект «Ботаникус». Малыши сами выращивают овощи, которые потом съедают за обеденным столом. Как сообщили в городской администрации, свои теплицы есть уже в одиннадцати дошкольных учреждениях.

- Суть проекта заключается в том, что малыши сами выращивают растения. Они ухаживают за ними, ставят опыты, наблюдают за ростом, собирают урожай и относят его на кухню. Витаминные блюда дошколята съедают до последней крошки, так как знают, что овощи в них выращены собственными руками, - рассказали в мэрии.

Сейчас в теплицах зреют помидоры, огурцы, баклажаны, горох и другие овощи.

Напоминаем, что идея проекта «Ботаникус» зародилась еще в 2018 году, а после он стал победителем конкурса «Бюджетная инициатива граждан». С тех пор началась его реализация.