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Происшествия6 июля 2021 9:39

Полиция Салехарда задержала преступную банду, которая обманывала людей по всей стране

Жертвой аферистов стала жительница окружной столицы
Марина Прохорова
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Полиция Салехарда задержала преступную группу, которая обманывала людей по всей стране

Полиция Салехарда задержала преступную группу, которая обманывала людей по всей стране

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Салехарда задержала преступную банду, которая полгода обманывала людей по всей стране. Одной из жертв злоумышленников стала местная жительница, лишившаяся более 47 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

- Было установлено, что потерпевшая увидела в социальной сети аккаунт, владелец которого якобы помогал заработать, делая ставки на спорт. Завязав переписку, женщина согласилась выполнить все указания злоумышленника, переведя ему более 47 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана организованная группа, состоящая из жителей Московской области. В ходе расследования удалось доказать их причастность к еще 106 эпизодам.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемых направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.