На Ямале более половины оленей вакцнированы от сибирской язвы

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается вакцинация оленей от сибирской язвы. По сообщению регионального правительства, на данный момент привито больше половны животных.

- В полевых условиях работает 16 прививочных бригад, основной десант сосредоточен в самых многооленных районах - Ямальском и Тазовском. С начала года привито более 277 тысяч голов или 53% от планового показателя, - рассказали власти.

На сегодняшний день максимальный процент вакцинированного поголовья оленей в Пуровском районе - 98%, Красноселькупском - 93% и в Шурышкарском - 91%.

Сама вакцинация проходит в два этапа - весенний и летний. В осенний период проводятся обработки оленей против оводовых инвазий, а затем начинается сезонная убойная кампания, которая длится до конца года.

- Все обработки в оленеводстве проходят экспедиционно. В весенний период, несмотря на позднее начало ветеринарных мероприятий из-за аномальных холодов, мы добились неплохих результатов. Летний этап вакцинации начали во второй декаде июня и набрали хорошие темпы. На сегодня ветеринарные мероприятия идут в штатном режиме и продляться до конца августа, - сообщил главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов.

Отметим, что параллельно с вакцинацией проводится индивидуальное мечение животных. Таким образом, с начала года пробирковано порядка 57 тысяч голов.