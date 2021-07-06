Тазовчанин, уклонявшийся от наказания за долг по алиментам, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Тазовский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который уклонялся от выплаты алиментов и установленного наказания в виде обязательных работ, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

- Уголовное дело было возбуждено по требованию районной прокуратуры, установившей факт сокрытия преступления органом дознания ФССП России. Оказалось, что после вступления судебного решения в законную силу, осужденный периодически пропускал работу без уважительной причины, при этом ему неоднократно выносились предупреждения о замене отбываемого наказания более строгое, - рассказали в ведомстве.

В итоге суд заменил неотбытое осужденным наказание на реальное лишение свободы и отправил его в колонию-поселение.