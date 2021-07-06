Жители Салехарда смогут заряжать телефоны на остановках

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда поддержали идею установить в теплых павильонах разъемы для зарядки телефонов, сообщили в городской мэрии. Голосование проходило на портале «Живем на Севере» и в группе администрации в соцсети «Вконтакте». Всего в опросе участвовали 168 человек.

- В итоге 111 салехардцев (66,46 %) высказались за установку в теплых павильонах разъемов для зарядки мобильных телефонов, - подвели итог в администрации.

Напоминаем, что сейчас в Салехарде имеется 14 теплых остановок, а до конца года появятся еще восемь. Все павильоны будут оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе города.