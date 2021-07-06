С начала года в Шурышкарском районе родилось 60 малышей Фото: Ольга Крыльцова

За первую половину 2021 года в Шурышкарском районе зарегистрировано 16 браков и 60 новорожденных. По словам главы муниципалитета Олега Попова, на свет появились сорок мальчиков и двадцать девочек.

- Самыми редкими именами среди девочек стали Мелисса, Мирослава, Лидия, а среди мальчиков - Федор, Гордей, Ратмир и Давлат. Чаще всего детей называют именами Анна, Екатерина, Артем и Артемий, - сообщил глава района.

Кстати, в Овгорте родился настоящий богатырь - его вес 5 220 граммов. А в Мужах и Горках на свет появились девочки с одинаковым весом в 4 270 граммов.

Добавим, что с начала 2000 года в Шурышкарском районе было составлено 45 тысяч записей о рождении.