Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе завершается высадка цветов. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромского, всего было закуплено более ста тысяч саженцев.

- На данный момент в городе завершена посадка цветов в Сквере имени Ремизова, на Бульваре им. Стрижова и на территории, прилегающей к ТЦ «Надым». Высаживаются цветы и на кольцевой развязке, а чуть позже - на Ленинградском проспекте, близ скульптурной композиции «Мамонты» и на Альпийской горке, - сообщил глава района.

Отметим, что общая площадь клумб и цветников составляет 2 400 кв. метров. Это саженцы бархатцев, бегонии, гвоздики, петунии, виолы и петхоа полуампельных.

- Аналогичные работы ведутся в поселках и селах - мероприятия по озеленению практически везде завершены. Один за другим они преображаются, облагораживаются, становятся цветущими, красивыми и гостеприимными, - добавил Дмитрий Жаромских.