Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 июля 2021 года: ограничения на оказание плановой медпомощи в стационарах

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. В связи с этим в регионе ввели ограничения на оказание плановой медпомощи в стационарах. Теперь госпитализация возможна лишь для пациентов, имеющих сертификат о вакцинации, переболевших коронавирусом в течение шести месяцев до даты госпитализации, беременным женщинам, ВИЧ-инфицированным, а также людям с онкологическими, ревматологическими, гематологическими заболеваниями и туберкулезом.

Также продолжается массовая вакцинация. На днях в округ завезли 16 800 доз препарата Спутник-V. Сейчас крупные партии уже направлены в медицинские организации Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска, где наблюдалась нехватка вакцины.

Кроме того, в Новом Уренгое возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе. Теперь люди из группы риска, находящиеся на самоизоляции, пожилые и инвалиды могут подать заявку на доставку продуктов и лекарств. Напоминаем, что всю помощь волонтеры оказывают бесплатно, а покупки в магазине или аптеке оплачивает заявитель.

Еще одна новость - глава Шурышкарского района ушел «на удаленку» из-за контакта с больным коронавирусом. По его словам, признаков заболевания нет, однако соблюдать самоизоляцию необходимо две недели.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 92 человека, из них девять - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 40 528 жителей. Госпитализированы с пневмонией и коронавирусом 442 ямальца, 52 находятся в тяжелом состоянии, 15 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 635 924 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 138 579 летальных исходов, выздоровел 5 083 441 человек.