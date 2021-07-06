Погода на Ямале на 6 июля: до +20 градусов

Погода на Ямале на 6 июля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 6 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +20, ночью +15. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +15, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Надым: ясно. Днем +17, ночью +8. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +16, ночью +10. Ветер 7-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +15, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +15, ночью +8. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +19, ночью +14. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +14, ночью +8. Ветер 6-11 м/с.