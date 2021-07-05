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Происшествия5 июля 2021 19:14

На Ямале завершено расследование против жителя Лабытнанги, ударившего женщину бутылкой по голове

Расследование завершено
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ямале завершено расследование против жителя Лабытнанги, ударившего женщину бутылкой по голове

На Ямале завершено расследование против жителя Лабытнанги, ударившего женщину бутылкой по голове

Фото: Татьяна Коркина

Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, завершено против 60-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, 20 апреля 2021 в Лабытнанги, в квартире дома по ул. Геофизическая, мужчина, поссорившись с сожительницей, ударил горожанку бутылкой по голове.

Из-за черепно-мозговой травмы 38-летняя женщина скончалась на месте, говорит черепно-мозговая экспертиза. Кстати, обвиняемый уже отбывал наказание за преступление против личности. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что на Ямале полицейский в депрессии убил коллегу и его жену. О запланированной расправе он говорил своей супруге.