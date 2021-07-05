В Салехарде стартовала вторая смена «Трудового лета-2021»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается «Трудовое лето-2021». Сейчас вторая смена из десяти человек приступила к работе в АО «Салехардэнерго», сообщили в городской администрации.

- Молодые люди официально приняты на работу. Они познакомились со своими наставниками и прослушали инструктажи по охране труда, - рассказали в мэрии.

В первый рабочий день всей молодежной бригаде выдали перчатки и жилеты, а также поставили задачи на двухнедельный период.

По словам мастера цеха водоочистных сооружений структурного предприятия «Водоканал» Вячеслава Тинтунена, для ребят провели экскурсию по городскому водозабору и станции очистки воды ВОС-15000, где им и предстоит отработать трудовую вахту. Второй смене предстоит большой объем работы по уборке территории и ее благоустройству.