В Ноябрьске обустраивают многофункциональную площадку возле школы №5

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается благоустройство многофункциональной площадки возле школы №5. По словам главы города Алексея Романова, работы идут согласно графику.

- В этом году возле школы №5 появится многофункциональная площадка. Жители соседних микрорайонов очень ее ждут. Проектом предусмотрели все их пожелания: качели, тренажеры, скамейки, современные светильники и велодорожки, - рассказал градоначальник.

На данный момент будущую площадку уже разделили на зоны, а в игровой части сделали бетонное основание под резиновое покрытие. Сейчас идет отсыпка территории и установка бордюров под бесшовную плитку.

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