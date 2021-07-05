В поселениях Ямальского района расчищают берега водоемов от незаконных построек

Фото: администрация Ямальского района

В поселениях Ямальского района идет активная ликвидация незаконных построек, расположенных вдоль водоемов. Об этом сообщили в местной администрации.

- Так, в Мысе Каменном, Сеяхе и Салемале перенесут на новое место около 150 сараев и гаражей. Часть построек, у которых не удалось определить владельца, будут снесены, - рассказали власти.

Отметим, что в Мысе Каменном еще и уберут скопившийся за многие годы металлолом. После его вывезут из поселка для дальнейшей утилизации.

В Салемале планировалось, что очисткой берега займутся участники молодежного форума «УТРО», который должен был пройти в июле. Однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки форум отменили, но сельские власти все равно решили расчистить территорию. До конца лета с прибрежной зоны села уберут 60 построек.