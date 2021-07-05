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Общество5 июля 2021 12:56

На Ямале запустили акцию, посвященную Дню семьи, любви и верности

Стать ее участником можно до 11 июля
Марина Прохорова
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Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

Ямал готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. В связи с этим департамент соцзащиты населения запустил семейную акцию «Мой выбор - законный брак».

- Для участия необходимо выложить в соцсети любимое семейное фото, ответить под ним на вопрос «Почему я за законный брак?» и поставь хештег #мой_выбор_законный_брак, - рассказали в ведомстве.

Также на этой неделе по всему округу стартуют развлекательные мероприятия, среди которых: мастер-классы, конкурсы и танцы, выставка со свадебными нарядами и предметами быта разных народов, игра «Угадай мелодию» и викторины.

Ознакомиться с предстоящими мероприятиями можно по ссылке.