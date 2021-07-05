Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2021 года увеличилось на 92 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 40 528.

Из общего числа болеющих 442 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 52 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 434 человека.

Также за сутки выявлено девять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 302. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 83 заражения COVID-19, за весь период - 34 226.

Выздоровели за последние сутки 43 человека, с начала пандемии - 38 915.

За последние сутки в России выявлено 24 353 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 3 263 (13,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 635 294 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 540 человек, с начала пандемии - 5 083 441. Также за сутки зафиксировано 654 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 138 579 человек.