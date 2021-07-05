Ноябрянка зарезала сожителя во время ссоры Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Ноябрьска подозревается в тяжком преступлении. По сообщению СУ СКР по ЯНАО, горожанке предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- По данным следствия, преступление произошло 4 июля в одном из домов по ул. Советская. Поссорившись с сожителем, 42-летняя женщина схватила нож и нанесла мужчине удар в жизненно-важный орган. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, - добавили в ведомстве.

На данный момент подозревая задержана, также следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что еще одно подобное преступление случилось в Салехарде. Разгоряченная спиртным северянка схватила нож, а затем несколько раз ударила мужчину в туловище.

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