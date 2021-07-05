На Ямале более 20 тысяч школьников из многодетных семей получат помощь к 1 сентября Фото: Вера Зенина

На Ямале более 20 тысяч школьников из многодетных семей получат помощь к 1 сентября. Об этом сообщили в региональном департаменте соцзащиты.

- Размер выплаты составит 3 921 рубль на каждого ребенка Семьям, состоящим на учете в органе соцзащиты, выплата поступит автоматически до 20 июля. Для этого сотрудники учреждения самостоятельно сделают все запросы, - рассказали в ведомстве.

А вот родителям первоклассников необходимо подать заявление самостоятельно до 1 сентября. Кроме того, выплату смогут получить те семьи, чьи дети обучаются за пределами округа. Заявление в этом случае примут до 25 сентября.

Подать документы можно через портал госуслуг, в МФЦ или направить Почтой России в адрес органа соцзащиты по месту постоянной регистрации.

Узнать подробнее о мере соцподдержки можно по телефону: 8-800-2000-115 или на сайте департамента в разделе «Информационный киоск».